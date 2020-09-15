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Общество

Дикорастущий кустарник спилили на улице Ижорского Батальона в Пскове

Фото: pskovgorod.ru.

По просьбам жителей у пешеходного перехода возле дома № 10а на улице Ижорского Батальона вырубили дикорастущий кустарник, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Ранее псковичи попросили спилить кустарники во время выезда в округ № 12 главы города Елены Полонской совместно с депутатом Псковской городской Думы Григорием Стороненковым.

Кроме того, местные жители хотели бы, чтобы в их районе появились «лежачие полицейские» на проезжей части и гаражи для маломобильных групп населения. «Все вопросы взяты депутатами в работу», - заверили в пресс-службе.

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