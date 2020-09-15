Дикорастущий кустарник спилили на улице Ижорского Батальона в Пскове
По просьбам жителей у пешеходного перехода возле дома № 10а на улице Ижорского Батальона вырубили дикорастущий кустарник, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
Ранее псковичи попросили спилить кустарники во время выезда в округ № 12 главы города Елены Полонской совместно с депутатом Псковской городской Думы Григорием Стороненковым.
Кроме того, местные жители хотели бы, чтобы в их районе появились «лежачие полицейские» на проезжей части и гаражи для маломобильных групп населения. «Все вопросы взяты депутатами в работу», - заверили в пресс-службе.