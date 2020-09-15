0
10:19
Археологи нашли в Пскове клад XVI века
10:12
Система С-400 из Псковской области отразила ракетный удар условного противника
09:53
Путин примет участие в открытии современных медцентров
08:27
Один человек пострадал при происшествии в Пскове
07:51
3 691 человек вылечился от коронавируса в Псковской области
07:30
Ещё 19 человек заразились коронавирусом в Псковской области
21:52
Чем любит женщина
Еще новости
Общество

Пропавшую в лесу пенсионерку ищут в Гдовском районе

Фото Дарьи Хватковой.

В Гдовском районе продолжаются поиски 72-летней женщины, пропавшей в лесу вблизи деревни Забельско, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

14 сентября от отдела полиции по Гдовскому району поступила заявка на оказание помощи по проведению поисковых работ потерявшейся в лесу вблизи деревни Забельско Гдовского района женщины.

Поисковые работы проводили полицейские и сотрудники отдельного пожарно-спасательного поста «Ямм» Гдовского района. Поиски продолжались до 1:30 15 сентября, однако женщина не была найдена. В 9:00 на место выехала группа поисково-спасательного отряда Гдова. Поиски пропавшей женщины продолжаются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Археологи нашли в Пскове клад XVI века
15 сентября 2020
Археологи нашли в Пскове клад XVI века
Система С-400 из Псковской области отразила ракетный удар условного противника
15 сентября 2020
Система С-400 из Псковской области отразила ракетный удар условного противника
Путин примет участие в открытии современных медцентров
15 сентября 2020
Путин примет участие в открытии современных медцентров
Один человек пострадал при происшествии в Пскове
15 сентября 2020
Один человек пострадал при происшествии в Пскове
3 691 человек вылечился от коронавируса в Псковской области
15 сентября 2020
3 691 человек вылечился от коронавируса в Псковской области
Ещё 19 человек заразились коронавирусом в Псковской области
15 сентября 2020
Ещё 19 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Подготовка к досрочному отопительному сезону началась в Псковской области
14 сентября 2020
Подготовка к досрочному отопительному сезону началась в Псковской области
YouTube выпускает Shorts — «клон» TikTok
14 сентября 2020
YouTube выпускает Shorts — «клон» TikTok

Идет загрузка...