Пропавшую в лесу пенсионерку ищут в Гдовском районе
В Гдовском районе продолжаются поиски 72-летней женщины, пропавшей в лесу вблизи деревни Забельско, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
14 сентября от отдела полиции по Гдовскому району поступила заявка на оказание помощи по проведению поисковых работ потерявшейся в лесу вблизи деревни Забельско Гдовского района женщины.
Поисковые работы проводили полицейские и сотрудники отдельного пожарно-спасательного поста «Ямм» Гдовского района. Поиски продолжались до 1:30 15 сентября, однако женщина не была найдена. В 9:00 на место выехала группа поисково-спасательного отряда Гдова. Поиски пропавшей женщины продолжаются.