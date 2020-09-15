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Общество

Система С-400 из Псковской области отразила ракетный удар условного противника

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф», переброшенная из Псковской в Астраханскую область, отразила ракетный удар условного противника.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Западного военного округа, на базе центра боевой подготовки и боевого применения зенитных ракетных войск (полигон «Ашулук») расчеты зенитного ракетного полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа провели боевые пуски зенитных управляемых ракет по учебным воздушным целям.

В рамках тактического учения с боевой стрельбой боевые расчеты зенитных ракетных дивизионов и командного пункта системы С-400 «Триумф» отработали задачи отражения массированного ракетного авиационного удара в условиях воздействия активных радиопомех с помощью имитированного пуска зенитных управляемых ракет воздушного «противника». В проверке дежурных сил полка полетами контрольной авиации были задействованы фронтовые истребители МиГ-29СМТ, самолеты радиоэлектронной борьбы и вертолеты Ми-8амтш.

  • Учения с системой С-400
    Фото: Пресс-служба ЗВО
  • Учения с системой С-400
    Фото: Пресс-служба ЗВО
  • Учения с системой С-400
    Фото: Пресс-служба ЗВО
  • Учения с системой С-400
    Фото: Пресс-служба ЗВО
  • Учения с системой С-400
    Фото: Пресс-служба ЗВО
  • Учения с системой С-400
    Фото: Пресс-служба ЗВО
  • Учения с системой С-400
    Фото: Пресс-служба ЗВО
  • Учения с системой С-400
    Фото: Пресс-служба ЗВО
  • Учения с системой С-400
    Фото: Пресс-служба ЗВО
  • Учения с системой С-400
    Фото: Пресс-служба ЗВО
  • Учения с системой С-400
    Фото: Пресс-служба ЗВО
  • Учения с системой С-400
    Фото: Пресс-служба ЗВО
  • Учения с системой С-400
    Фото: Пресс-служба ЗВО
  • Учения с системой С-400
    Фото: Пресс-служба ЗВО
  • Учения с системой С-400
    Фото: Пресс-служба ЗВО
  • Учения с системой С-400
    Фото: Пресс-служба ЗВО

Основное внимание на учении уделялось противовоздушному бою с боевыми пусками зенитных управляемых ракет. В воздушном налёте были применены ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения с различными высотно-скоростными характеристиками.

«Все распределенные полку воздушные цели были успешно уничтожены», - отметил исполняющий обязанности командира соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО полковник Александр Шканов. «Полк в очередной раз подтвердил высокий уровень боевой выучки и слаженности расчетов», - добавил он.

Кроме того, подразделения зенитного ракетного полка заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в новом позиционном районе, совершили марш на временные дежурные позиции, преодолев участки «зараженной» местности, провели комплекс мероприятий по дегазации и маскировке боевой техники.

Помимо этого, в ходе учения боевые расчеты сдали теоретические зачёты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке. На автодроме полигона водители-механики пусковых установок и заряжающих машин на время выполнили комплекс упражнений по вождению многоосных шасси. Также была проверена организация непосредственного прикрытия и наземной обороны в ходе нападения условных диверсионных групп «противника» на дежурные позиции полка.

Ранее зенитный ракетный полк объединения совершил комбинированный марш из Псковской области на дежурные позиции полигона протяженностью более 2000 км. 

 

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