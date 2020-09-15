0
14:32
Пресс-подход председателя областного Собрания Александра Котова — прямое включение
14:03
Сократительная сессия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:58
Число депутатов в Псковском областном Собрании сократится до 26
13:57
Алексей Севастьянов выступил за увеличение депутатов на штатной основе
13:20
Спикер Псковского областного Собрания назвал основные причины сокращения числа депутатов
11:54
Утверждён отчёт об исполнении бюджета Псковской области за 2019 год
11:00
Михаил Ведерников обсудил с Игорем Соповым итоги Единого дня голосования
Еще новости
Политика

Михаил Ведерников обсудил с Игорем Соповым итоги Единого дня голосования

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем региональной Избирательной комиссии Игорем Соповым. Ее темой стали организация, проведение и итоги Единого дня голосования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Игорь Сопов проинформировал, что муниципальные выборы состоялись — избраны новые составы депутатов в представительные органы местного самоуправления и глава Себежского района. Явка избирателей составила 40,4%.

Впервые муниципальные выборы в регионе проходили в течение трех дней и завершились в Единый день голосования. Данная форма была апробирована во время голосования по поправкам в Конституцию РФ. Согласно статистическим наблюдениям, самое активное посещение избирательных участков в регионе наблюдалось вечером 11 сентября и утром следующего дня.

Михаил Ведерников отметил, что явка в 40,4% — хороший показатель для Псковской области. «Традиционно муниципальные выборы проходили с низкой явкой. Благодаря трехдневной кампании количество проголосовавших заметно выросло», — подчеркнул глава региона. Губернатор также отметил, что данный формат выборов удобен для населения, особенно учитывая сезон, на который приходится Единый день голосования.

В голосовании на замещение 1150 мандатов приняли участие 9 партий. Из них, по предварительным данным, 6 получили мандаты. «Таким образом, в муниципалитетах представлена вся палитра депутатов из основных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» и Партия пенсионеров за социальную справедливость», — рассказал Игорь Сопов.

В голосовании на должность главы Себежского района, по предварительным данным, победил действующий глава муниципалитета Леонид Курсенков. Количество голосов, отданных избирателями в его пользу, в 1,5 раза выше, чем у ближайшего соперника.

«За ходом голосования следили 211 наблюдателей и 338 членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Серьезных нарушений в ходе избирательной кампании не выявлено. Процедура была легитимной», — отметил Игорь Сопов и добавил, что на участках были соблюдены все меры противовирусной безопасности.

Глава региона поинтересовался активностью молодежи в дни голосования. Игорь Сопов отметил хороший процент явки избирателей среди этой категории населения, уточнив, что прошедшее голосование стало первым в жизни для 2,2 тыс. жителей региона. Михаил Ведерников подчеркнул, что участие в выборах — проявление активной жизненной позиции молодых людей.

В завершение совещания председатель регионального Избиркома поблагодарил губернатора за оказанное содействие при подготовке к Единому дню голосования. Михаил Ведерников в свою очередь отметил высокий уровень организации выборов на местах и выразил благодарность всем членам избирательной комиссии Псковской области за качественную работу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Пресс-подход председателя областного Собрания Александра Котова — прямое включение
15 сентября 2020
Пресс-подход председателя областного Собрания Александра Котова — прямое включение
Сократительная сессия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15 сентября 2020
Сократительная сессия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Число депутатов в Псковском областном Собрании сократится до 26
15 сентября 2020
Число депутатов в Псковском областном Собрании сократится до 26
Алексей Севастьянов выступил за увеличение депутатов на штатной основе
15 сентября 2020
Алексей Севастьянов выступил за увеличение депутатов на штатной основе
Спикер Псковского областного Собрания назвал основные причины сокращения числа депутатов
15 сентября 2020
Спикер Псковского областного Собрания назвал основные причины сокращения числа депутатов
Утверждён отчёт об исполнении бюджета Псковской области за 2019 год
15 сентября 2020
Утверждён отчёт об исполнении бюджета Псковской области за 2019 год
Михаил Ведерников обсудил с Игорем Соповым итоги Единого дня голосования
15 сентября 2020
Михаил Ведерников обсудил с Игорем Соповым итоги Единого дня голосования
Вопрос о числе депутатов рассмотрят в Псковском областном Собрании
15 сентября 2020
Вопрос о числе депутатов рассмотрят в Псковском областном Собрании

Идет загрузка...