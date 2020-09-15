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Общество

200 объектов культурного наследия Псковской области внесены в ЕГРН

В этом году специалисты Кадастровой палаты по Псковской области внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения более чем о 200 объектах культурного наследия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Работа по внесению сведений ведётся совместно с региональным комитетом по охране объектов культурного наследия.

Среди наиболее значимых памятников, внесенных в реестр, - граница территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Снетогорского монастыря» в Пскове; граница территории объекта культурного наследия федерального значения «Земляная крепость, построенная по приказу Петра I в 1704-1708 гг. в связи с опасностью вторжения войск короля Карла XII» на левом берегу реки Ловать к югу от улицы Розы Люксембург; граница территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Жен Мироносиц» XV в. и часовни XVI- XVII вв.» на Мироносицком кладбище; граница территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Николая Чудотворца», XVI в.  в деревне Устье Псковского района.

«Чтобы узнать, попадает ли участок в границы территории объекта культурного наследия, а также об ограничениях в его использовании, необходимо запросить выписку из госреестра недвижимости», - рассказала Елена Гришина.

Заказать выписку можно в бумажном виде в ближайшем офисе МФЦ либо в электронном виде, воспользовавшись сервисом на сайте Росреестра. Также жители Псковской области  могут воспользоваться сервисом на сайте Кадастровой палаты.

Кроме того, получить общедоступные сведения о территориях объектов культурного наследия можно онлайн с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта».

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