Хозяйка убитого пса Пифа благодарит псковичей за неравнодушие

11:07, 15 сентября 2020, ПАИ

Хозяйка пса Пифа, жестоко убитого соседом в невельской деревне, Галина Паскевич поблагодарила всех, кто принимает активное участие в этом деле и вместе с ней добивается справедливости. «Признаться, я не ожидала такой мощной поддержки!» - написала женщина в своем Instagram.

Владелица Пифа рассказала, что в «те кошмарные дни» с ней рядом были семья, друзья и соседи по деревне. Она поблагодарила юристов и других людей, которые направляли обращения в правоохранительные органы, в Государственную Думу, и журналистов, освещавших эту тему.

«Огромная благодарность губернатору Псковской области Ведерникову Михаилу Юрьевичу. Услышал нас, не прошёл мимо беззакония, держит на контроле наше дело. Но самое важное - обратил внимание на бездействие правоохранительных органов по статье 245 УК РФ! Верим, что наш случай станет показательным в юридической практике. Всем-всем спасибо и низкий поклон от всей нашей большой семьи! И от Пифа», - написала Галина Паскевич.

Женщина рассказала, что в четверг она отправляется на допрос, и выразила уверенность, что дело дойдет до суда.

Ранее губернатор Михаил Ведерников заверил, что держит расследование убийства собаки на контроле, и подчеркнул, что если в законодательстве есть такая уголовная статья, она должна работать.