ВТБ: жители Северо-Запада сократили расходы в Финляндии в пять раз

11:31, 15 сентября 2020, ПАИ

Летом 2020 года клиенты ВТБ из Северо-Западного федерального округа совершили за рубежом свыше 490 тыс. транзакций, на 63% снизив число трат по сравнению с прошлым сезоном. Почти половина из них пришлась на топ-10 наиболее посещаемых стран, где количество покупок превысило 230 тыс. Самыми популярными направлениями у жителей СЗФО в этом году стали Финляндия, Турция и Беларусь.

Всего летом 2020 года владельцы карт ВТБ, зарегистрированные на Северо-Западе, потратили за границей почти 840 млн руб., что на 80% ниже, чем в июне - августе 2019 года. В странах первой десятки объем их покупок в этом сезоне составил более 560 млн руб. (снижение на 80%), а количество транзакций сократилось на 71%. Таким образом, округ вышел на второе место по объему трат за рубежом.

Топ-10 стран по объему трат возглавили Финляндия, Турция и Беларусь. В традиционно популярной среди жителей Северо-Запада Финляндии их расходы этим летом сократились по сравнению с прошлым годом более чем в пять раз. Также в рейтинг вошли Италия, США, Испания, Франция, Германия, Великобритания и Кипр.

Топ-10 стран по объему транзакций клиентов ВТБ в СЗФО, лето 2020

Страна Сумма транзакций Финляндия 104 млн рублей Турция 75 млн рублей Беларусь 63 млн рублей Италия 60 млн рублей США 59 млн рублей Испания 54 млн рублей Франция 46 млн рублей Германия 44 млн рублей Великобритания 41 млн рублей Кипр 16 млн рублей

Турция, которая первой открыла для россиян свои границы, продемонстрировала самый большой скачок трат в августе, в том числе и у клиентов банка, проживающих в СЗФО: по сравнению с июнем объем транзакций в стране вырос в 10 раз. В популярной на Северо-Западе Финляндии объем трат начал расти в июле и уже в августе превышал июньские расходы в 1,4 раза. Увеличился объем расходных операций в августе и в других странах, которые пока не открыли границы для россиян: почти в 4 раза – в Италии, в 1,3 раза – во Франции. В Германии июльские траты почти вдвое превзошли объем туристических расходов в июне. На две трети выросли траты в Испании. Всего же оборот по картам банка в топ-10 стран в августе по сравнению с июнем вырос более чем в два раза (+124%).

Наименее значительно снизились зарубежные траты жителей Северо-Западного региона в супермаркетах и АЗС – на 77% в обеих категориях (учитываются данные топ-10 стран по каждой категории). Наиболее заметно – на 96% – из-за карантина упали расходы на экскурсионные бюро. На 94% меньше средств клиенты ВТБ потратили на аренду автомобилей и развлечения – в кино, театрах и концертных залах, которые из-за пандемии были закрыты. При этом россияне, которые оставались за границей во время карантина или временно проживают за рубежом, продолжали путешествовать: объем трат на железнодорожные и авиабилеты в топ-10 стран составил 7% от прошлогоднего, на гостиницы – 11%. Также клиенты ВТБ не всегда отказывали себе в возможности провести время в барах и ресторанах и обновить гардероб (по 11% от прошлогоднего объема трат).

В целом по России за лето клиенты ВТБ совершили за рубежом свыше 3 млн транзакций, на 54% снизив число трат по сравнению с прошлым сезоном.

«Количество транзакций за рубежом в этом году значительно уменьшилось из-за ограничений, но с каждым месяцем разрыв с прошлогодними показателями сокращался. В целом сегмент международных путешествий летом прогнозируемо показал серьезный спад, и значительная часть наших соотечественников отдохнула на территории России. Бесспорно, нынешнее лето продемонстрировало высокий потенциал внутреннего туризма, и мы надеемся, что сограждане продолжат активные путешествия по стране», - комментирует Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

Напомним, во второй половине лета траты жителей России на путешествия по стране выросли в 1,5 раза (до 9,5 млрд рублей) и достигли уровня прошлого года. По подсчетам эквайрингового бизнеса ВТБ, в августе расходы россиян на популярных внутренних направлениях показали прирост в 2% к августу 2019 года. Самый динамичный рост туристической активности зафиксирован в Краснодарском крае: расходы россиян на путешествия, рестораны и развлечения здесь выросли этим летом на 46%. Однако по объему туристических расходов по-прежнему лидирует столица.