ВТБ: жители Северо-Запада сократили расходы в Финляндии в пять раз
Летом 2020 года клиенты ВТБ из Северо-Западного федерального округа совершили за рубежом свыше 490 тыс. транзакций, на 63% снизив число трат по сравнению с прошлым сезоном. Почти половина из них пришлась на топ-10 наиболее посещаемых стран, где количество покупок превысило 230 тыс. Самыми популярными направлениями у жителей СЗФО в этом году стали Финляндия, Турция и Беларусь.
Всего летом 2020 года владельцы карт ВТБ, зарегистрированные на Северо-Западе, потратили за границей почти 840 млн руб., что на 80% ниже, чем в июне - августе 2019 года. В странах первой десятки объем их покупок в этом сезоне составил более 560 млн руб. (снижение на 80%), а количество транзакций сократилось на 71%. Таким образом, округ вышел на второе место по объему трат за рубежом.
Топ-10 стран по объему трат возглавили Финляндия, Турция и Беларусь. В традиционно популярной среди жителей Северо-Запада Финляндии их расходы этим летом сократились по сравнению с прошлым годом более чем в пять раз. Также в рейтинг вошли Италия, США, Испания, Франция, Германия, Великобритания и Кипр.
Топ-10 стран по объему транзакций клиентов ВТБ в СЗФО, лето 2020
|
Страна
|
Сумма транзакций
|
Финляндия
|
104 млн рублей
|
Турция
|
75 млн рублей
|
Беларусь
|
63 млн рублей
|
Италия
|
60 млн рублей
|
США
|
59 млн рублей
|
Испания
|
54 млн рублей
|
Франция
|
46 млн рублей
|
Германия
|
44 млн рублей
|
Великобритания
|
41 млн рублей
|
Кипр
|
16 млн рублей
Турция, которая первой открыла для россиян свои границы, продемонстрировала самый большой скачок трат в августе, в том числе и у клиентов банка, проживающих в СЗФО: по сравнению с июнем объем транзакций в стране вырос в 10 раз. В популярной на Северо-Западе Финляндии объем трат начал расти в июле и уже в августе превышал июньские расходы в 1,4 раза. Увеличился объем расходных операций в августе и в других странах, которые пока не открыли границы для россиян: почти в 4 раза – в Италии, в 1,3 раза – во Франции. В Германии июльские траты почти вдвое превзошли объем туристических расходов в июне. На две трети выросли траты в Испании. Всего же оборот по картам банка в топ-10 стран в августе по сравнению с июнем вырос более чем в два раза (+124%).
Наименее значительно снизились зарубежные траты жителей Северо-Западного региона в супермаркетах и АЗС – на 77% в обеих категориях (учитываются данные топ-10 стран по каждой категории). Наиболее заметно – на 96% – из-за карантина упали расходы на экскурсионные бюро. На 94% меньше средств клиенты ВТБ потратили на аренду автомобилей и развлечения – в кино, театрах и концертных залах, которые из-за пандемии были закрыты. При этом россияне, которые оставались за границей во время карантина или временно проживают за рубежом, продолжали путешествовать: объем трат на железнодорожные и авиабилеты в топ-10 стран составил 7% от прошлогоднего, на гостиницы – 11%. Также клиенты ВТБ не всегда отказывали себе в возможности провести время в барах и ресторанах и обновить гардероб (по 11% от прошлогоднего объема трат).
В целом по России за лето клиенты ВТБ совершили за рубежом свыше 3 млн транзакций, на 54% снизив число трат по сравнению с прошлым сезоном.
«Количество транзакций за рубежом в этом году значительно уменьшилось из-за ограничений, но с каждым месяцем разрыв с прошлогодними показателями сокращался. В целом сегмент международных путешествий летом прогнозируемо показал серьезный спад, и значительная часть наших соотечественников отдохнула на территории России. Бесспорно, нынешнее лето продемонстрировало высокий потенциал внутреннего туризма, и мы надеемся, что сограждане продолжат активные путешествия по стране», - комментирует Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.
Напомним, во второй половине лета траты жителей России на путешествия по стране выросли в 1,5 раза (до 9,5 млрд рублей) и достигли уровня прошлого года. По подсчетам эквайрингового бизнеса ВТБ, в августе расходы россиян на популярных внутренних направлениях показали прирост в 2% к августу 2019 года. Самый динамичный рост туристической активности зафиксирован в Краснодарском крае: расходы россиян на путешествия, рестораны и развлечения здесь выросли этим летом на 46%. Однако по объему туристических расходов по-прежнему лидирует столица.