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Общество

7 миллионов рублей получат псковские НКО на социальные проекты

В Псковской области подвели итоги двух конкурсов среди социально ориентированных НКО. 32 победителя разделят между собой 7 миллионов рублей. Результаты опубликованы в группе общественных проектов Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Субсидии на реализацию социально значимых проектов получат социально ориентированные некоммерческие организации Псковской области, занимающиеся культурной, патриотической, зоозащитной, спортивной, образовательной деятельностью. В частности, поддержку от 100 до 250 тысяч рублей получат  зоозащитная организация «Шанс», Всероссийское общество инвалидов, клуб единоборств «Спортивное единство», общественное движение «ПсковАРТ» и другие. 22 победителя этого конкурса разделят 5 миллионов рублей.

Еще 10 псковских организаций получат субсидии на 2 миллиона рублей на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. Гранты в 200 тысяч рублей получат Центр развития кадрового потенциала, военно-патриотический клуб «Высота», региональные отделения Союза художников России, Российского союза молодежи и другие организации.

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