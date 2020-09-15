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Общество

В Псковской области налажен регулярный вывоз отходов из садоводческих товариществ

Дачный сезон подходит к завершению, садоводы постепенно разъезжаются по домам. А перед этим наводят порядок на садоводческих участках, производя, в том числе, твёрдые коммунальные отходы. На данный момент вывоз ТКО из более 50 СНТ, расположенных на территории Псковской области, производится регулярно в рамках договоров с региональным оператором. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Отходы из садоводств вывозятся по установленным графикам либо по заявкам, поступающим от председателей СНТ, — в зависимости от условий, указанных в договоре. С учётом типа контейнера, установленного в конкретном садоводстве, используется необходимый тип автомобиля. Например, в автопарке ООО «Мехуборка Псков» есть грузовик Ford с тросовым краном-манипулятором, при помощи которого вывозятся контейнеры большого объема.

По мнению специалистов компании, в СНТ образуется много другого мусора — растительного и строительного, который нельзя выбрасывать в контейнеры для ТКО. Вывоз отходов, не относящихся к твердым коммунальным, осуществляется по договору с другой специализированной компанией.

Для перерасчета платы за вывоз ТКО на период отсутствия по месту постоянного проживания садоводам нужно обращаться за справками к председателям СНТ. Заявление на перерасчет и справку следует предоставить регоператору любым удобным способом в течение 30 дней.

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