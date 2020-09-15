Москву и Санкт-Петербург свяжет веломаршрут

12:07, 15 сентября 2020, ПАИ

Веломаршрут свяжет Москву и Санкт-Петербург. Эта трасса может стать первым национальным проектом в области велотуризма и объединит территории в единую туристическую сеть, сообщает пресс-служба Ростуризма.

В эти выходные исследовательская велоэкспедиция выехала из Москвы в Санкт-Петербург. Путешествие продлится 16 дней и завершится в Санкт-Петербурге. Целью поездки станет трассировка маршрута: группа из 10 человек ознакомится с трассой, изучит максимально проблемные участки и оценит туристический потенциал природных и исторических достопримечательностей.

Протяженность заезда составит 1150 километров. В маршрут войдут исторические поселения — Торжок, Осташков и Санкт-Петербург, а также другие города, обладающие культурным наследием, — Великий Новгород, Тверь, Старая Русса, Гатчина.

«Развитие велосипедной индустрии и изменение трендов в туризме и потреблении обратили внимание общественности на необходимость создания национальных систем велосипедных маршрутов. Сейчас подобные маршруты являются важнейшей частью транспортных систем многих развитых стран мира», - отметили в пресс-службе Федерального агентства по туризму.

В агентстве отметили, что отсутствие необходимой инфраструктуры для велосипедистов в России мешает реализации существующего спроса на велотуризм. «Создание обустроенного веломаршрута Москва — Санкт-Петербург может стать первым национальным проектом в области велотуризма и позволит объединить территории в единую туристическую сеть», - говорится в сообщении.