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Общество

Псков и Минеральные Воды свяжет прямой авиарейс

С 6 октября Псков и Минеральные Воды свяжет прямой авиарейс. Пассажирскими перевозками займётся компания «РусЛайн». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Полеты будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и пятницам – на  50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Время в пути составит 2 часа 50 минут. 

«Одна из главных задач авиакомпании «РусЛайн» – сделать пассажирские авиаперевозки между регионами доступнее. Мы рады сообщить о пополнении нашей маршрутной сети новым прямым рейсом между Псковом и Минеральными Водами. Оба города, вне всякого сомнения, имеют высокий туристический потенциал. В условиях ограничения международных авиаперевозок пассажиры все чаще рассматривают российские города для поездок выходного дня и отпуска. Поэтому я не сомневаюсь в востребованности этого рейса», — отметил коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

Расписание (время местное):

Рейс

Маршрут

Дни вылета

Вылет

Прилет

Период выполнения

7R-969

Псков – Минеральные Воды

ВТ, ПТ

12:25

15:15

06.10.20-26.03.21

7R-970

Минеральные Воды – Псков

ВТ, ПТ

16:00

19:05

06.10.20-26.03.21

Продажа билетов уже открыта. Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.

Справочная информация по телефону 8 800 5555 800 (звонок по России бесплатный).

С 20 июня компания «Азимут» возобновила авиаперевозки в Москву и Сочи. 23 июня авиарейсы связали Псков с Калининградом и Анапой. Перевозчиком на этих направлениях также выступает авиакомпания «РусЛайн». С 18 августа из Пскова начались полеты в Симферополь. С 26 августа по направлению Псков — Калининград добавились рейсы авиакомпании «СКОЛ».

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