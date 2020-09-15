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Общество

Часть депутатов Госдумы испытают вакцину от COVID-19

Фото: Андрей Степанов.

Некоторые депутаты Государственной Думы стали добровольцами по испытанию российской вакцины от коронавируса, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

«Есть депутаты, которые вошли в группу добровольцев. Вы знаете, что есть в рамках эксперимента такая группа, в нее входят несколько тысяч. Часть депутатов записались в число добровольцев и будут проходить вакцинирование», - сказал Володин.

Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Более чем 20 стран мира подали заявки на приобретение миллиарда доз российской вакцины от коронавируса.

250 жителей Москвы уже сделали прививку от коронавируса за первые пять дней исследований. 

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