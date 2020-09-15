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Экономика

На 7,7% выросло производство мяса в Псковской области

В январе – августе в хозяйствах Псковской области произведено 226,3 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 136,2 тысячи тонн молока, 57,2 млн штук яиц.

Как сообщает Псковстат, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 7,7%, молока – на 1,5%, яиц – сократилось на 2,8%. Прирост производства обеспечили сельскохозяйственные организации, удельный вес этой категории хозяйств в производстве скота и птицы составил 99%, молока – 80%, яиц – 37%.

Продуктивность коров молочного стада в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) в январе - августе 2020 года выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 76 килограммов (на 1,5%) и составила 5243 килограмма молока на одну корову.

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