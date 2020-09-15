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Общество

У перехода на пересечении улиц Киселева и Кузбасской Дивизии понизят бортовой камень

В Пскове у пешеходного перехода на пересечении улиц Киселева и Кузбасской Дивизии понизят бортовой камень. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как сообщили в Управлении городского хозяйства, работы идут согласно муниципальному контракту №48 от 7 мая 2020 года — выполняются работы по ремонту покрытия проезжей части автомобильной дороги и ремонту существующих тротуаров.

В августе глава города Елена Полонская встретилась с жителями домов по улице Кузбасской Дивизии. В ходе общедомового собрания местный житель обратился к главе муниципалитета с тем, чтобы в рамках ремонта улицы Киселева включить понижение бордюрного камня у пешеходного перехода на пересечении улиц Киселева и Кузбасской Дивизии.

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