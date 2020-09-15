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Псковские полицейские накрыли телефонного мошенника

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Псковской области установлена личность мужчины, который подозревается в совершении целого ряда телефонных мошенничеств, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД. Жертвами предполагаемого злоумышленника в числе прочих стали две великолучанки.


Подозреваемый использовал уже отработанную схему, когда звонят потерпевшему и говорят, что его родственник попал в беду и для решения проблемы с правоохранительными органами нужны деньги. В частности, великолучанки перевели свои денежные средства, 235 и 50 тысяч рублей, для якобы освобождения от ответственности своих близких.

Чтобы шокировать своих собеседниц и не дать им спокойно обдумать свои дальнейшие действия, фигурант заявлял им, что их дочь или невестка причинили по неосторожности смерть ребенку. Под воздействием ситуации растерянные великолучанки шли к электронным терминалам и сами переводили свои сбережения на счета мошенника.

Благодаря работе следователей ОМВД России по городу Великие Луки и оперативников удалось установить личность мужчины, который подозревается в совершении данных преступлений. Оказалось, что он уже отбывает уголовное наказание за мошенничество и находится в исправительном учреждении на территории Иркутской области.

Сотрудники УМВД России по Псковской области выехали в указанный регион и провели необходимые следственные действия с подозреваемым, собрали доказательственную базу. Фигурант подозревается в совершении еще нескольких подобных преступлений на территории других регионов России.

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