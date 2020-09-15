Привитые российской вакциной от коронавируса жалуются на слабость и температуру

14:36, 15 сентября 2020, ПАИ

14% добровольцев, получивших прививку от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V», жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом пишет ТАСС.

«Более 300 человек привито, у ориентировочно 14% возникают небольшие жалобы на слабость, на мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъем температуры. Это то, что описано в инструкции, это те осложнения, которые прогнозируемы. Они, как правило, в течение суток, максимум полутора, нивелируются», - сказал он.

По словам министра, вакцина прошла ряд клинических и доклинических испытаний и разработана на платформе, которая ранее уже использовалась для создания вакцин. «У нас данные по этой платформе очень большие, и мы можем спокойно говорить о безопасности этого препарата. Но любой лекарственный препарат, который выходит в широкое применение, должен получить более подробные, детальные данные о [его] применении уже у большого количества пациентов с разными диагнозами, с разными состояниями иммунитета», - добавил он.