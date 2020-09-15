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Александр Котов поблагодарил депутатов, поддержавших сокращение депутатского корпуса областного Собрания

«Я хочу выразить благодарность своим коллегам, которые выступили с законодательной инициативой, и всех, кто принял сегодня участие в обсуждении. Сегодня мы получили абсолютное большинство - 36 депутатов проголосовали за», - сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов по итогам работы сессии регионального парламента во вторник, 15 сентября. На сессии было принято решение о сокращении количества депутатов с 44 до 26.

«Мне трудно понять аргументацию КПРФ и «Яблока», которые не поддержали законопроект. В следующем созыве у нас устанавливаются новые правила: мы будем избирать 26 депутатов: 13 одномандатников и 13 - по партийным спискам. В течение 30 дней, после того как вступит в силу закон, который мы приняли, нам необходимо утвердить схему одномандатных избирательных округов в регионе», - напомнил Котов.

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