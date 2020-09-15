Путин поддержал строительство детской инфекционной больницы в Пскове

15:55, 15 сентября 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин во время открытия нового многофункционального центра Псковской области одобрил строительство детского инфекционного отделения на 60 мест, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Значение большое. Давайте это сделаем», - ответил глава государства на просьбу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Место под этот корпус на площадке зарезервировано, коммуникации подготовлены и в случае вашего согласия Минобороны готово оперативно его достроить», - обратился к президенту псковский губернатор.

Просьбу Михаила Ведерникова также поддержала вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова.

«За последнее время там появилось несколько новых объектов здравоохранения, и это очень хорошо. Не могу не отметить, что, несмотря на сложности в системе здравоохранения, необходимость ее модернизации высокая. Псковская область хорошо справляется с ковидом, и должна сказать, что она в достойном ряду субъектов РФ, которые эффективно работают», - сказала Татьяна Голикова.