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Общество

Михаил Ведерников: Для Псковской области новый медцентр - жизненно важный объект

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время открытия многофункционального медицинского центра 15 сентября поблагодарил президента Владимира Путина от имени жителей Псковской области за поддержку и постоянное внимание к региону, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Псковский губернатор подчеркнул, что два корпуса больницы силами Минобороны возвели всего за 72 дня.

Новый медцентр губернатор назвал жизненно важным объектом, потому что до этого инфекционное отделение располагалось в Псковской горбольнице и ни разу не ремонтировалось.

Михаил Ведерников доложил президенту, что штат учреждения сформирован и свободных вакансий в нем сейчас нет. «Это профессиональная команда врачей, которая наработала опыт в борьбе с коронавирусом», - сказал он.

В заключение доклада глава региона обратился к президенту с просьбой поддержать строительство детского отделения инфекционной больницы. Владимир Путин просьбу поддержал.

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