Крупную партию сигарет без маркировки пытались ввезти под видом стройматериалов в Псковскую область

16:29, 15 сентября 2020, ПАИ

Псковские таможенники изъяли более 140 тысяч пачек сигарет без российских акцизных марок, которые на автомобиле под видом стройматериалов пытались ввезти из Белоруссии в Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.

Сотрудники таможни на российско-белорусском участке государственной границы остановили автомобиль, которым управлял гражданин Белоруссии. Согласно товаросопроводительным документам в грузовике должны были находиться древесно-стружечные плиты. Однако при досмотре автомобиля таможенники обнаружили, что внутри стопок ДСП сделаны тайники для перевозки табачной продукции. В тайниках находилось 297 коробок с сигаретами различного наименования белорусского производства. В каждой коробке было по 400 и 500 пачек сигарет – всего 143 100 пачек.

Весь товар был без российских акцизных марок. При этом, согласно законодательству, такая маркировка должна наноситься до момента ввоза товара на территорию России.

В итоге таможенники изъяли партию сигарет. Ориентировочная закупочная стоимость сигарет достигла трёх миллионов рублей. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении.

«Это уже не первый случай задержания табачной продукции на российско-белорусском участке границы. С начала 2020 года мобильной группой Псковской таможни на данном направлении выявлено четыре транспортных средства, перемещавших крупные партии табачных изделий без российских акцизных марок. Пресечен незаконный ввоз 565 тысяч пачек сигарет», – отметил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Псковской таможни Николай Новолодский.