В Себеже 18 сентября пройдёт культурная акция «В Себеж! К Гердту!»

16:46, 15 сентября 2020, ПАИ

В пятницу, 18 сентября, в канун дня рождения народного артиста СССР Зиновия Ефимовича Гердта на его родине, в Себеже, пройдёт областная культурная акция «В Себеж! К Гердту!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Мероприятие начнётся с приветственного слова творческих коллективов Себежского района и возложения цветов в 12:00 у памятника народному артисту. Рядом будет развернута фотоэкспозиция, включающая архивные материалы из жизни Гердта и кадры его ярких творческих воплощений. Продолжится творческий вечер в 15:30 на сцене Районного культурного центра (ул. 7 Ноября, 21а).

В этом году порядка десяти народных театров из разных районов почтут память о великом артисте с помощью видеовизиток с поздравлениями в адрес актёра. Гостям будет продемонстрирован автобиографический видеофильм из цикла документальных фильмов «Острова» телеканала «Культура» о жизни и творчестве Зиновия Гердта.

Организатором мероприятия является Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области и администрации Себежского района. В рамках акции Центр народного творчества передаст авторскую куклу «Образ Гердта» от известного художника, мастера-кукольника Марии Воробьевой, в экспозицию местного краеведческого музея.