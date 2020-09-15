Елена Полонская: Деревья на улице Западной вырубать не будут

17:09, 15 сентября 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская в прямом радиоэфире одной из псковских радиостанций опровергла информацию о вырубке дубов возле дома № 13 на улице Западной, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Глава города заверила, что план такого не предусматривает. Более того, по её словам, на встречу с жителями был приглашен проектировщик «СДМ Проект» Галина Мышинская, которая утверждает, что все деревья возле дома будут сохранены.

Также Елена Полонская отметила, что рядом со школой № 25 планируется оборудовать два пешеходных перехода, заасфальтировать тротуарные дорожки, обновить бордюрный камень, установить светодиодные опоры освещения.