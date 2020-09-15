Александр Братчиков рассказал о реконструкции улицы Леона Поземского

17:58, 15 сентября 2020, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков рассказал журналистам о работах, которые будут проведены в ближайшее время в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, областные и городские власти вместе с подрядчиком сегодня посетили объект и обсудили работы по реконструкции улицы. В выезде приняли участие заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, глава администрации Пскова Александр Братчиков и директор компании-подрядчика – ООО «ЭГЛЕ» Роман Кухи.

По итогам осмотра улицы Александр Братчиков отметил, что в настоящий момент в рамках реконструкции улицы Леона Поземского подрядчик в первую очередь уложит одну часть асфальта до улицы Набат, потом приступит к укладке асфальта на второй части дороги, а затем разом выполнит работы по заключительному верхнему слою. «Надеюсь, что к концу месяца большинство работ по асфальтированию этой улицы будут выполнены», – отметил Александр Братчиков.

По словам главы администрации города, сейчас подрядчик приступает к работам на улице Герцена.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



































«Раскопки уже завершены, археологи передали в работу те участки, на которых проводились раскопки. Сейчас прокладываются трубы ливневой канализации, я думаю, что к концу недели эти работы закончат, а затем приступят к отсыпке и асфальтированию. Надеюсь, что к концу сентября будет полностью закончена улица Набат и сделана большая часть асфальта по улице Леона Поземского», – заключил Александр Братчиков.