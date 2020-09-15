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Общество

Александр Братчиков рассказал о реконструкции улицы Леона Поземского

Глава администрации Пскова Александр Братчиков рассказал журналистам о работах, которые будут проведены в ближайшее время в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, областные и городские власти вместе с подрядчиком сегодня посетили объект и обсудили работы по реконструкции улицы. В выезде приняли участие заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, глава администрации Пскова Александр Братчиков и директор компании-подрядчика – ООО «ЭГЛЕ» Роман Кухи.

По итогам осмотра улицы Александр Братчиков отметил, что в настоящий момент в рамках реконструкции улицы Леона Поземского подрядчик в первую очередь уложит одну часть асфальта до улицы Набат, потом приступит к укладке асфальта на второй части дороги, а затем разом выполнит работы по заключительному верхнему слою. «Надеюсь, что к концу месяца большинство работ по асфальтированию этой улицы будут выполнены», – отметил Александр Братчиков.

По словам главы администрации города, сейчас подрядчик приступает к работам на улице Герцена.

  • Реконструкция улицы Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Реконструкция улицы Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Реконструкция улицы Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Реконструкция улицы Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Реконструкция улицы Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Реконструкция улицы Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Реконструкция улицы Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Реконструкция улицы Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Реконструкция улицы Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Реконструкция улицы Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Реконструкция улицы Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Реконструкция улицы Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Реконструкция улицы Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Реконструкция улицы Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Реконструкция улицы Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Реконструкция улицы Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Реконструкция улицы Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Реконструкция улицы Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова

«Раскопки уже завершены, археологи передали в работу те участки, на которых проводились раскопки. Сейчас прокладываются трубы ливневой канализации, я думаю, что к концу недели эти работы закончат, а затем приступят к отсыпке и асфальтированию. Надеюсь, что к концу сентября будет полностью закончена улица Набат и сделана большая часть асфальта по улице Леона Поземского», – заключил Александр Братчиков.

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