11,6 млрд рублей направили налогоплательщики в консолидированный бюджет Псковской области

20:40, 15 сентября 2020, ПАИ

С января по август 2020 года в консолидированный бюджет Псковской области от налогоплательщиков поступило 11,6 млрд рублей налогов и сборов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по региону.

Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Псковской области выросли на 190,6 млн рублей. По итогам восьми месяцев 2020 года они составили 11,6 млрд рублей. Из них 9,2 млрд было направлено в региональный бюджет, а 2,4 млрд рублей - в местные бюджеты Псковской области.

Формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за январь-август 2020 года на 56,2 % (6,5 млрд рублей) обеспечено за счёт поступления налога на доходы физических лиц (поступления выросли на 598,6 млн рублей), а на 20,9 % (2,4 млрд рублей) налога на прибыль организаций.

В целом за указанный период псковские налоговики перечислили в консолидированный бюджет России 13,6 млрд рублей. Из них в федеральный бюджет поступило 2 млрд рублей.

Кроме того, за восемь месяцев в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали более 9,8 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, в том числе в Пенсионный Фонд РФ – 7,2 млрд, в Фонд социального страхования РФ – 0,9 млрд, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 1,7 млрд рублей.