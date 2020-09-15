Россияне сократили потребление рыбы и перешли на дешёвые породы

19:50, 15 сентября 2020, ПАИ

Россияне сократили потребление рыбы и перешли на дешёвые породы. В частности, предпочтение отдается минтаю, сообщает РИА Новости.

По данным Росстата, в 2015-2019 годах в стране росло среднедушевое потребление рыбы и рыбной продукции с 21,5 до 21,9 килограмма в год. По итогам 2020 года этот показатель снизится до 21 килограмма. Изменение связано с пандемией коронавируса.

«Пандемия показала, что рыба и морепродукты относятся к наиболее уязвимой группе товаров, от которой потребители, в случае сокращения расходов, отказываются в первую очередь», — пояснил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Он обратил внимание на то, что в 2020 году потребительские приоритеты изменились: во всем мире люди переходят на более дешевую продукцию.

«Россияне из-за падения доходов переходят на более дешевые виды рыб, а минтай - самый дешевый из всех. Поэтому такая тенденция имеет место. Другой тренд - переход на консервированную рыбу, продукцию с более длительным сроком хранения. При этом снижается потребление красной рыбы, учитывая ее дороговизну», — отметил управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.