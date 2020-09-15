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Общество

13 вопросов рассмотрели депутаты Псковской гордумы на комитете по ЖКХ

15 сентября депутаты Псковской городской Думы рассмотрели на комитете по ЖКХ 13 вопросов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В частности, на комитете были рассмотрены вопросы о согласовании документов по распоряжению объектами жилищного фонда Пскова, о внесении изменений в решение Псковской городской Думы, о внесении изменений в постановление Псковской городской Думы и другие.

Все вопросы члены комитета единогласно вынесли на рассмотрение на очередной сессии Псковской гордумы, которая состоится 22 сентября.

Кроме того, на заседании комитета депутат Галина Неваленная представила коллегам заключение по итогам контрольного выезда на округ № 13 и озвучила проблемы своего микрорайона: благоустройство прилегающей к библиотеке «Родник» территории и ремонт проезда на улице Труда, 18 и 20; отсутствие ремонта дорожного покрытия при въезде на территорию школы № 20 со стороны улицы Текстильной и ремонта дороги между дворами и домами в районе домов на улице Алтаева 1, 3, 4, 9 и другие. Все вопросы депутат по округу № 13 направит в соответствующие подразделения администрации Пскова.

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