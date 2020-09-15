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Стали известны подробности ДТП с погибшим мотоциклистом в Невельском районе

68-летний водитель мотоцикла погиб после столкновения с автомобилем Mitsubishi в Невельском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 15 сентября около 18:00 на 49-м километре автодороги Великие Луки – Невель возле деревни Рыкалево.

По предварительным данным, водитель мотоцикла поворачивал налево, после чего произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi, за рулём которого был 40-летний мужчина. В результате столкновения погиб водитель мотоцикла.

В настоящий момент на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, сотрудники МЧС и медики.

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