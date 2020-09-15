Совершенные много лет назад убийства раскрыли в Псковской области

21:44, 15 сентября 2020, ПАИ

Два убийства девятилетней и двенадцатилетней давности раскрыли в Псковской области. Об этом рассказал председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во время оперативного совещания с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства и региональных следственных органов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Так, по словам Александра Бастрыкина, следователи смогли в Псковской области раскрыть убийство 85-летней пенсионерки, совершенное девять лет назад.

Также псковские следователи смогли изобличить виновного в убийстве двенадцатилетней давности.

Александр Бастрыкин подчеркнул, что работа по раскрытию преступлений прошлых лет – приоритетное направление деятельности Следственного комитета Российской Федерации, которое имеет непосредственное значение для реализации принципа неотвратимости наказания за совершенное преступное деяние.

В этом году в России раскрыто 3 757 преступлений, совершенных в прошлые годы. Это на 10 % больше, чем за аналогичный период 2019 года.