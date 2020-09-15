0
23:56
5030 человек заразились коронавирусом в Псковской области
23:28
Причал и мостки благоустроили на Словенских ключах в Изборске
22:57
Михаил Ведерников поздравил работников санэпидслужбы с профессиональным праздником
22:35
860 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
21:44
Совершенные много лет назад убийства раскрыли в Псковской области
20:40
11,6 млрд рублей направили налогоплательщики в консолидированный бюджет Псковской области
19:13
Об индексации зарплаты сотрудникам «Славянки» объявила Елена Косенкова на встрече с руководством псковских профсоюзов
Еще новости
Общество

Совершенные много лет назад убийства раскрыли в Псковской области

Два убийства девятилетней и двенадцатилетней давности раскрыли в Псковской области. Об этом рассказал председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во время оперативного совещания с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства и региональных следственных органов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Так, по словам Александра Бастрыкина, следователи смогли в Псковской области раскрыть убийство 85-летней пенсионерки, совершенное девять лет назад.

Также псковские следователи смогли изобличить виновного в убийстве двенадцатилетней давности.

Александр Бастрыкин подчеркнул, что работа по раскрытию преступлений прошлых лет – приоритетное направление деятельности Следственного комитета Российской Федерации, которое имеет непосредственное значение для реализации принципа неотвратимости наказания за совершенное преступное деяние.

В этом году в России раскрыто 3 757 преступлений, совершенных в прошлые годы. Это на 10 % больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

5030 человек заразились коронавирусом в Псковской области
15 сентября 2020
5030 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Причал и мостки благоустроили на Словенских ключах в Изборске
15 сентября 2020
Причал и мостки благоустроили на Словенских ключах в Изборске
Михаил Ведерников поздравил работников санэпидслужбы с профессиональным праздником
15 сентября 2020
Михаил Ведерников поздравил работников санэпидслужбы с профессиональным праздником
860 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
15 сентября 2020
860 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
Совершенные много лет назад убийства раскрыли в Псковской области
15 сентября 2020
Совершенные много лет назад убийства раскрыли в Псковской области
11,6 млрд рублей направили налогоплательщики в консолидированный бюджет Псковской области
15 сентября 2020
11,6 млрд рублей направили налогоплательщики в консолидированный бюджет Псковской области
Об индексации зарплаты сотрудникам «Славянки» объявила Елена Косенкова на встрече с руководством псковских профсоюзов
15 сентября 2020
Об индексации зарплаты сотрудникам «Славянки» объявила Елена Косенкова на встрече с руководством псковских профсоюзов
Псковскую область накроет волна тепла
15 сентября 2020
Псковскую область накроет волна тепла

Идет загрузка...