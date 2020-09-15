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Общество

Apple представила новые смарт-часы и планшеты

Американская компания Apple представила новые смарт-часы Apple Watch, IPad восьмого поколения, а также следующую модель планшета iPad Air. Презентация новинок проходила 15 сентября в штаб-квартире американской компании Apple в Купертино в режиме онлайн, пишет газета «Известия».

Первым продуктом, который компания представила публике, стали часы Apple Watch Series 6. Они получили функцию контроля уровня кислорода в крови и продолжительности сна. Часы также могут считать секунды, необходимые для качественного мытья рук. В России Apple Watch Series 6 будут стоить от 36 990 рублей.

Другой новинкой стал обновленный планшет iPad, который оснащён новым чипом А12 Bionic. Этот чип сможет обрабатывать до 5 трлн операций в секунду. Благодаря такому чипуновый iPad сможет функционировать на 40 % быстрее своего предшественника и в несколько раз быстрее конкурентов от других производителей.

Также Apple представила iPad Air. Он получил сканер отпечатка пальцев, который будет располагаться в боковой кнопке включений. Кроме того, модель будет использовать разъем USB Type-C. В обновленном планшете будет использоваться 16-ядерный процессор A14, а также клавиатура Apple. Новые планшеты получили датчики Face ID.

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