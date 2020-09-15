5030 человек заразились коронавирусом в Псковской области

23:56, 15 сентября 2020, ПАИ

5 030 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. За последние сутки коронавирус подтвердили у 29 человек.

Выздоровело 3 743 пациента (за сутки – 52). Умерло 65 инфицированных человек. Всего специалисты провели 91 809 (за сутки – 746) тестов на коронавирус.

«Сегодня число зараженных заметно выше, из них +2 в очаге на заводе «Магна». Однако выздоровело на 50 человек больше прошедшего дня», – написал губернатор и призвал псковичей продолжать соблюдать нормы Роспотребнадзора.