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Общество

5030 человек заразились коронавирусом в Псковской области

5 030 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. За последние сутки коронавирус подтвердили у 29 человек.

Выздоровело 3 743 пациента (за сутки – 52). Умерло 65 инфицированных человек. Всего специалисты провели 91 809 (за сутки – 746) тестов на коронавирус.

«Сегодня число зараженных заметно выше, из них +2 в очаге на заводе «Магна». Однако выздоровело на 50 человек больше прошедшего дня», – написал губернатор и призвал псковичей продолжать соблюдать нормы Роспотребнадзора.

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