Операторов мобильной связи обяжут сообщать о замене сим-карт в банки

08:50, 16 сентября 2020, ПАИ

Операторов сотовой связи обяжут предоставлять информацию о замене сим-карт в банки. Соответствующий закон во втором чтении рассчитывают принять в осеннюю сессию, пишет газета «Известия» со ссылкой на куратора ФинЦЕРТ ЦБ Артема Сычева.

«Сейчас существуют мошеннические схемы, когда злоумышленники без ведома владельца телефона меняют сим-карту. После этого преступники получают доступ к онлайн-банкингу, перехватывают СМС-сообщения и опустошают счета законных владельцев денег. При этом сами владельцы даже не сразу понимают, что произошло: к ним не приходят СМС о списании денег со счета», — заявил Артем Сычев.

Законопроект предполагает, что доступ к предоставленной оператором информации получат все без исключения банки, если это касается их клиента, а не только самые крупные, пояснил Артем Сычев.

По его словам, таким образом банк сможет отследить, что номер принадлежит законному владельцу, а не злоумышленнику. Кроме того, кредитным организациям необходимо знать дополнительные сведения об устройстве гражданина, например, что на нём не установлено вредоносное ПО, подчеркнул Артем Сычев. Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2018 года, а в первом чтении был принят в марте 2019 года.