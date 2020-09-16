Прокуратура обязала администрацию стругокрасненской деревни Кочегоще привести в порядок дорогу

09:26, 16 сентября 2020, ПАИ

В Стругокрасненском районе прокуратура обязала администрацию деревни Кочегоще привести в порядок дорогу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В частности, выяснилось, что на автомобильной дороге Кириково - Кочегоще отсутствовали водоотводные канавы, из-за чего дорожное полотно незначительно просело. Кроме того, на дороге не было площадки для разворота.

Прокуратура района внесла в Стругокрасненский районный суд исковое заявление с требованием обязать администрацию поселения организовать надлежащее выполнение работ по ремонту указанной дороги.

Сейчас требования прокуратуры района судом удовлетворены. Работы, необходимые для приведения дорожного полотна в надлежащее состояние, выполнены, отметили в ведомстве.