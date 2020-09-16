0
10:10
Две женщины заблудились в лесах Псковской области
10:00
5670 россиян заболели COVID-19 за сутки
09:46
Псковская область вошла в число регионов с наибольшим приростом смертей в ДТП
09:46
Константин Костин: Результаты выборов указывают на то, что «Единая Россия» возьмет в Госдуме большинство
08:50
Операторов мобильной связи обяжут сообщать о замене сим-карт в банки
08:13
На 30% может вырасти объем «серых» зарплат в России
07:27
Педагог из Псковской области рассказала о самолечении от COVID-19 парацетамолом и аскорбинкой
Еще новости
Общество

Прокуратура обязала администрацию стругокрасненской деревни Кочегоще привести в порядок дорогу

В Стругокрасненском районе прокуратура обязала администрацию деревни Кочегоще привести в порядок дорогу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В частности, выяснилось, что на автомобильной дороге Кириково - Кочегоще отсутствовали водоотводные канавы, из-за чего дорожное полотно незначительно просело. Кроме того, на дороге не было площадки для разворота.

Прокуратура района внесла в Стругокрасненский районный суд исковое заявление с требованием обязать администрацию поселения организовать надлежащее выполнение работ по ремонту указанной дороги.

Сейчас требования прокуратуры района судом удовлетворены. Работы, необходимые для приведения дорожного полотна в надлежащее состояние, выполнены, отметили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Две женщины заблудились в лесах Псковской области
16 сентября 2020
Две женщины заблудились в лесах Псковской области
5670 россиян заболели COVID-19 за сутки
16 сентября 2020
5670 россиян заболели COVID-19 за сутки
Псковская область вошла в число регионов с наибольшим приростом смертей в ДТП
16 сентября 2020
Псковская область вошла в число регионов с наибольшим приростом смертей в ДТП
Константин Костин: Результаты выборов указывают на то, что «Единая Россия» возьмет в Госдуме большинство
16 сентября 2020
Константин Костин: Результаты выборов указывают на то, что «Единая Россия» возьмет в Госдуме большинство
Операторов мобильной связи обяжут сообщать о замене сим-карт в банки
16 сентября 2020
Операторов мобильной связи обяжут сообщать о замене сим-карт в банки
На 30% может вырасти объем «серых» зарплат в России
16 сентября 2020
На 30% может вырасти объем «серых» зарплат в России
Педагог из Псковской области рассказала о самолечении от COVID-19 парацетамолом и аскорбинкой
16 сентября 2020
Педагог из Псковской области рассказала о самолечении от COVID-19 парацетамолом и аскорбинкой
5030 человек заразились коронавирусом в Псковской области
15 сентября 2020
5030 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Идет загрузка...