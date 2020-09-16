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Общество

Курицу гриль и коньяк пытались украсть два псковича из магазина на Рижском проспекте

15 сентября в Пскове двое местных жителей пробрались в закрытый магазин на Рижском проспекте и попытались украсть курицу гриль и коньяк. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 19:00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте  поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 33-летнего и 27-летнего псковичей, которые похитили из торгового зала курицу гриль и бутылку коньяка.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемые были переданы сотрудникам полиции.

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