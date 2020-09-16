Две женщины заблудились в лесах Псковской области

10:10, 16 сентября 2020, ПАИ

Две женщины заблудились в лесах Псковской области 15 сентября. Одну из них нашли спасатели, другая вышла из леса самостоятельно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 15:20 спасатели по заявке от полиции выехали на поиски женщины, которая потерялась в лесу около деревни Погорелка Псковского района. Заблудившуюся женщину нашли спасатели около 20:00.

В тот же день с 9:00 спасатели искали в лесу около деревни Заходы Гдовского района вторую заблудившуюся женщину. Она вышла из леса самостоятельно около 14:00.