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Общество

9 тонн швейцарского сыра не прошли контроль на границе в Пыталовском районе

В Пыталовском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявили нарушение ветеринарного законодательства при ввозе 9 тонн швейцарского сыра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сыр, произведённый предприятием из швейцарской коммуны Беромюнстер, везли в адрес компании, занимающейся оптовой торговлей пищевыми продуктами, зарегистрированной в Москве.

Инспектор ведомства выявил нарушение положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе ЕАЭС и на таможенной территории ЕАЭС, Единых ветеринарных требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю, утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза № 317. В ветеринарном сертификате страны-импортёра отсутствовала информация о месте и дате выдачи документа.

Оформлен акт о возврате груза на сопредельную территорию.      

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