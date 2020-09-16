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Общество

Холодную воду отключат на некоторых улицах в Великих Луках 17 сентября

Фото: Дарья Хваткова.

В четверг, 17 сентября, из-за замены участка водопровода на некоторых улицах в Великих Луках отключат холодную воду. Об этом предупреждает администрация муниципалитета.

С 9:00 воды не будет в жилых домах частного сектора на улице Чехова (дома №1, 2а, 3, 3а, 3б, 1/5), Проектной (дома №1, 1/5, 2/6, 4, 5, 6, 7, 8, 9/20, 12/22, 10, 11/7, 13, 15, 16, 18, 20), Колхозной (дома №12, 14, 16, 18, 5б, 5, 5а), в тупике Карцевском и переулке Колхозном, также не будет работать колонка на улице Проектной, 4.

Пониженное давление или отсутствие воды может наблюдаться на проспекте Гагарина (дом №21, корпус 2-1,  №23, корпус 2-1, №17, 19, 34, 36, 36, корпус 2, 38, 38, корпус 2, 40, 40, корпус 2, 42, 44, 46, 46а, 48, 48б), на проспекте Калинина (дом №1), улице Дьяконова (дома №10, 12, 14, 16/32). Такая же ситуация ожидается в детских садах №22 и №44, в школе №2.

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