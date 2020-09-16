Псковская молодежь очистила дворы от печатной предвыборной агитации

11:29, 16 сентября 2020, ПАИ

Члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов и волонтёры провели акцию «День чистоты». Активисты очистили фасады домов от агитационных плакатов и листовок, расклеенных в период проведения выборной кампании. Рейды прошли в Завеличенской и Тямшанской волостях Псковского района, Острове и Печорах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«13 сентября в Псковской области, как и в других регионах страны, состоялся единый день голосования, которому предшествовала длительная избирательная кампания в поселениях и волостях. Выборы завершены, а расклеенные на подъездах и стенах домов агитационные материалы кандидатов остались. Наши ребята из Молодёжного парламента тоже участвовали в выборах, поэтому мы посчитали, что будет абсолютно правильно убрать за собой все листовки, тем более сейчас предвыборная агитация уже не несёт никакого смысла и только создаёт неприглядный вид», - рассказала об инициативе председатель Молодёжного парламента Юлия Лысова.

По словам лидера молодёжного объединения, к очистке дворов от предвыборной агитации их подтолкнули обращения жителей: «Люди довольно настойчиво писали в личных сообщениях и в группу Молодёжного парламента, спрашивали – когда вы уберёте все эти плакаты и листовки? Обоснованное требование. Надеюсь, наша акция послужит примером для кандидатов от всех политических партий и уборка агитационных материалов после завершения выборных кампаний станет в нашем регионе привычной практикой».

В ходе рейда активисты сняли с домов около сотни плакатов. «Листовки были приклеены прямо на стены домов строительным клеем и двухсторонним скотчем, снять их оказалось довольно сложно. Наверняка можно найти более цивилизованный способ проинформировать избирателей о кандидатах – например, разместить печатные материалы на стендах в подъездах. Давайте с уважением относиться друг к другу и своему городу», - обратилась к участникам избирательного процесса Юлия Лысова.

Члены Молодёжного парламента Екатерина Анисимова, Олеся Горохова и Полина Кушнир были выдвинуты на выборы в представительные органы муниципальных образований партией «Единая Россия». Все три кандидата получили поддержку жителей: Олеся Горохова победила на выборах в Собрание городского поселения город Остров по одномандатному округу №13, Екатерина Анисимова и Полина Кушнир избраны в Собрания депутатов сельских поселений – Тямшанской и Завеличенской волостей.