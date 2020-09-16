Бесплатная экскурсия состоится в рамках исторического праздника «Воевода Шуйский»

12:03, 16 сентября 2020, ПАИ

В преддверии в формате онлайн ежегодного исторического праздника, посвящённого героической обороне Пскова от войск польского короля Стефана Батория, «Воевода Шуйский» горожане могут воспользоваться бесплатной экскурсией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Записаться на неё можно уже сейчас в специальной теме в группе «ВКонтакте».

В рамках праздника с 21 по 27 сентября в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте» будут публиковаться интервью и беседы с псковскими учёными и историками. По словам организаторов, посмотрев небольшие видео, можно будет узнать не только об осаде Пскова, политической ситуации и Ливонской войне в целом, но и о повседневной жизни средневекового города: о быте и ремёслах XVI века. Кроме того, для зрителей проведут гончарный и кузнечный мастер-классы.

Организатором исторического праздника является Псковский городской молодёжный центр при поддержке Псково-Изборского объединённого музея-заповедника и Дома детского творчества.