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Общество

Названы отстающие в подготовке к отопительному сезону районы Псковской области

Главы муниципалитетов Псковской области должны держать подготовку и старт отопительного сезона под личным контролем, паспорта готовности должны быть получены на 100%, напомнил поручения губернатора Михаила Ведерникова его заместитель Василий Осипов, открывая заседание комиссии при администрации области по подготовке и прохождению отопительного периода в среду, 16 сентября.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, среди отстающих в подготовке к началу отопительного сезона вице-губернатор назвал Невельский, Пыталовский, Островский и Куньинский районы.

С 17 сентября режим протапливания начинается в Дедовичах, с 21 сентября — в Плюссе, сообщил председатель комитета по ЖКХ и делам строительства Псковской области Сергей Грахов.

Общая готовность объектов ЖКХ к началу отопительного сезона составляет 83%. Низкая обеспеченность топливом наблюдается в Новоржевском, Плюсском, Дедовичском, Опочецком и Дновском районах.

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