0
13:27
В Пскове начинается отопительный сезон
12:37
Михаил Ведерников подчеркнул значимость Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия
12:29
Региональный совет по вопросам охраны памятников культурного наследия появился в Псковской области
12:03
Бесплатная экскурсия состоится в рамках исторического праздника «Воевода Шуйский»
11:29
Псковская молодежь очистила дворы от печатной предвыборной агитации
10:43
74-летняя женщина пропала в Великолукском районе
10:43
1619 человек заразились COVID-19 в Пскове
Еще новости
Общество

Иммунолог: у переболевших COVID-19 риск повторного заражения невысокий

Люди, которые болели COVID-19, могут снова оказаться в зоне риска, считает иммунолог Владимир Болибок, сообщает NEWS.ru.

Человек, который переболел COVID-19 и уже имеет антитела к этому вирусу, с большой долей вероятности не заразится коронавирусом вновь. Однако есть примерно 0,01% вероятности того, что это всё-таки произойдёт, заявил иммунолог Владимир Болибок.

Специалист отметил, что у людей, которые уже получили прививку от коронавируса, иммунитет к этой инфекции держится дольше, чем у переболевших.

Кроме того, иммунолог отмечает, что продлить свой иммунитет переболевшим поможет частый контакт с зараженными. Иммунитет у переболевших поддерживается за счёт постоянного контакта с коронавирусом. Если человек регулярно сталкивается с носителями COVID-19, его организм понимает, что инфекция находится рядом в окружающей среде, и реагирует на это соответственно, заявил Болибок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Иммунолог: у переболевших COVID-19 риск повторного заражения невысокий Заболевшая коронавирусом бежаницкая учительница не контактировала с учениками Ещё восемь человек заразились коронавирусом в Великих Луках 1619 человек заразились COVID-19 в Пскове Число заболевших коронавирусом в Псковской области снижается Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось - Нестерук 5670 россиян заболели COVID-19 за сутки Ещё 52 человека вылечились от коронавируса в Псковской области 5030 человек заразились коронавирусом в Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников санэпидслужбы с профессиональным праздником
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Пскове начинается отопительный сезон
16 сентября 2020
В Пскове начинается отопительный сезон
Михаил Ведерников подчеркнул значимость Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия
16 сентября 2020
Михаил Ведерников подчеркнул значимость Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия
Региональный совет по вопросам охраны памятников культурного наследия появился в Псковской области
16 сентября 2020
Региональный совет по вопросам охраны памятников культурного наследия появился в Псковской области
Бесплатная экскурсия состоится в рамках исторического праздника «Воевода Шуйский»
16 сентября 2020
Бесплатная экскурсия состоится в рамках исторического праздника «Воевода Шуйский»
Псковская молодежь очистила дворы от печатной предвыборной агитации
16 сентября 2020
Псковская молодежь очистила дворы от печатной предвыборной агитации
74-летняя женщина пропала в Великолукском районе
16 сентября 2020
74-летняя женщина пропала в Великолукском районе
1619 человек заразились COVID-19 в Пскове
16 сентября 2020
1619 человек заразились COVID-19 в Пскове
Дачный дом сгорел в Плюсском районе
16 сентября 2020
Дачный дом сгорел в Плюсском районе

Идет загрузка...