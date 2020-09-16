Иммунолог: у переболевших COVID-19 риск повторного заражения невысокий

13:04, 16 сентября 2020, ПАИ

Люди, которые болели COVID-19, могут снова оказаться в зоне риска, считает иммунолог Владимир Болибок, сообщает NEWS.ru.

Человек, который переболел COVID-19 и уже имеет антитела к этому вирусу, с большой долей вероятности не заразится коронавирусом вновь. Однако есть примерно 0,01% вероятности того, что это всё-таки произойдёт, заявил иммунолог Владимир Болибок.

Специалист отметил, что у людей, которые уже получили прививку от коронавируса, иммунитет к этой инфекции держится дольше, чем у переболевших.

Кроме того, иммунолог отмечает, что продлить свой иммунитет переболевшим поможет частый контакт с зараженными. Иммунитет у переболевших поддерживается за счёт постоянного контакта с коронавирусом. Если человек регулярно сталкивается с носителями COVID-19, его организм понимает, что инфекция находится рядом в окружающей среде, и реагирует на это соответственно, заявил Болибок.