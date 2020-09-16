Анатолий Кирпичников: Совет по культуре без губернатора – это бесполезные разговоры за вечерним чаем

14:16, 16 сентября 2020, ПАИ

В Пскове во вторник случилось заметное событие: начал, а по сути возобновил свою работу региональный Совет по вопросам охраны объектов культурного наследия. И вновь среди его активных участников - заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН, доктор исторических наук Анатолий Кирпичников. Именно он несколько раз в своих письмах просил Михаила Ведерникова дать совету вторую жизнь. «Глас вопиющего», наконец, был услышан. В интервью Псковскому агентству информации профессор объяснил, зачем Псковской области необходим отдельный «культурный» совет, перечислил, чего не хватает Пскову, и похвалил местных предпринимателей.

- В заседаниях совета случился длительный перерыв, претерпел ли он какие-то изменения в своей работе?

- Совет, действительно, не собирался три года, и вот недавно мне позвонили из Пскова и сказали, что совет возобновляет работу. Из прежнего его состава я остался один. Может, потому что допекал губернатора Михаила Ведерникова письмами о том, что региону необходимы эти заседания. И вот я приехал, так как знаю Псков, болею за него, считаю, что это замечательный культурный центр запада России.

Возобновление работы совета – это колоссально, это луч культуры в тёмном царстве и героический поступок губернатора, которого я, честно говоря, уже и не ждал. Работу совета надо горячо приветствовать и поддерживать. Речь шла о том, что совет будет собираться дважды в год.

- Имеет ли вообще смысл собирать совет, такая форма работы на что-то влияет?

- Совет надо собирать обязательно, хоть никакими финансами мы не располагаем и все наши доклады и выступления носят рекомендательный характер. Но такие собрания дают направление культурной и реставрационной деятельности в городе, которая, пока совета не было, жила как бы сама по себе. Теперь что-то забрезжило, как будет дальше – не знаю.

Причём совет непременно должен быть с участием губернатора. Когда есть губернатор, люди работают, а иначе получаются разговоры с бабушкой за вечерним чаем и толку мало. Если губернатора не будет, «мужики работать не будут».

Псков достоин отдельного совета по культуре. Здесь ведь несметное количество памятников. Вчера, например, разговор шёл о разрушенной в Снетогорском монастыре 62-метровой колокольне XVI века, от которой остался только нижний ярус и множество рисунков. И это не просто колокольня: на первом её ярусе располагалась церковь - удивительное нововведение архитектуры Московской Руси. Прозвучало предложение восстановить колокольню, но будет ли эта идея реализована – неизвестно. Если да, это будет фантастика!

Я к тому же предложил ввести в состав совета замечательного псковского предпринимателя Николая Загоруя, который фактически спас разрушавшиеся палаты Подзноева, а сейчас реставрирует шпагатную фабрику на Запсковье. Вторая кандидатура в члены совета – Елена Яковлева [экс-председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия. - ПАИ], колоссальных знаний человек. Сейчас в регионе много новых людей, которые зачастую ничего не знают о ценностях Пскова таких, как крепостные сооружения, храмы, культурный слой города. Так почему бы не использовать опыт и знания местных специалистов?

- Вы упомянули о городских храмах. Включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО десяти псковских церквей каким-то образом отразилось на этих памятниках архитектуры?

- Пока никаких изменений нет, но они должны появиться, потому что предполагается, что объекты, взятые под охрану ЮНЕСКО, должны быть в полном порядке. Нужно что-то делать. Я даже предложил расширить этот список. В Пскове, конечно, гораздо больше достойных памятников. Почему бы не включить в список объектов ЮНЕСКО весь Довмонтов город, там же море законсервированных храмов? И о них тоже надо думать. В частности, что-то решать относительно консервации и частичной реставрации храмов Довмонтова города в прибрежной его части. И плюс вчера я упомянул усадьбу в Волышово. Это замечательный комплекс, брошенный на произвол судьбы. Сломали всё – двери, окна, кровлю. Как же так? Там даже сторожа нет. На совете я предложил поставить там сторожа, застелить кровлю там, где есть прорехи, и хотя бы законсервировать здание. Думаю, губернатор меня поддержит.

Псков – удивительный город, но, к сожалению, его потенциал не до конца использован…

- Тезис о недооценённости Пскова приходится слышать всё чаще. Почему так происходит?

- Почему так? По людскому разгильдяйству. Я вспомнил такой момент: великий гуманист, подвижник российской культуры Савва Ямщиков, который, к сожалению, уже не с нами, в своё время представлял губернатору и президенту программу по развитию Пскова, его исторического достоинства, но ничего из представленного им так и не было сделано. Пскову очень не хватает компетентных, заинтересованных людей, специалистов.

Мне профессор Михаил Каргер, мой университетский учитель, говорил, что после войны кто-то добился, чтобы правительство выделило средства, и Псков, лежавший в руинах, был восстановлен. И деньги выделили, причём несметные, несмотря на то, что страна была в тяжёлом положении. Каргер не знал, кто этого добился, кто подал такую заявку. Чудо произошло! И сейчас нам нужно ещё одно такое же чудо, чтобы поддержать и содержать то, что у нас осталось, то, что привлекает туристов, которые в итоге также привозят в регион деньги.

- То есть вопрос упирается исключительно в финансы?

- Не только. Ещё в инициативу людей, которые знают и любят культуру, отстаивают её. Иногда кое-что можно и без финансов сделать. Вот пример: во время раскопок в Довмонтовом городе нашли феноменальный склад из 560 печатей XVI-XVII вв., ничего подобного никогда ещё не обнаруживали ни в Европе, ни в России. Печати – в Эрмитаже, книга о них, написанная Сергеем Белецким, четыре года лежит без издания. Я предложил губернатору написать письмо в дирекцию Эрмитажа Пиотровскому с просьбой издать эту книгу, потому что Псков нуждается в этом – в популяризации, в рекламе. Губернатор предложение записал.

- По сравнению с другими древними городами по соседству (Смоленск, Великий Новгород) как ситуация с памятниками выглядит в Пскове?

- По-разному… Новгород, конечно, несколько опережает Псков, но на это оглядываться не надо, надо стараться самим что-то делать, привлекать туристов. Надо дать историческую оценку культурному наследию Пскова, бороться за это.

Вот в Пскове, например, хранится удивительный документ «Описание и изображение древностей Псковской губернии», составленный инженером Годовиковым во второй половине XIX века. Там сотни описаний, цветных таблиц и карт городских улиц - весь Псков с высоты птичьего полёта, целёхонький, потому что ещё войны не было. В своё время издать эту рукопись не получилось, но сделать это необходимо к чести Пскова и всей России, ну, или хотя бы сделать выставку этой уникальной, чудом сохранившейся рукописи, чтобы люди могли увидеть тот самый, довоенный, исторический Псков.

- Если бы у вас больше никогда не появилась возможность побывать в Пскове, но вы могли бы увезти отсюда три открытки с видами города, что было бы на них изображено?

- Довмонтов город с храмами, крепость Пскова и общий вид города… Трудно выбрать, здесь важно и ценно абсолютно всё. Вообще нужен фотограф, который сделал бы Пскову хорошую фотосессию.