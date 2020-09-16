В Пскове начинается отопительный сезон

13:27, 16 сентября 2020, ПАИ

Отопление в школах, детсадах, соцучреждениях Пскова будет включено в пятницу, сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в среду, 16 сентября, на заседании комиссии при администрации области по подготовке и прохождению отопительного периода. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Братчикова, в медучреждениях города отопление включено еще 14 сентября.

Также к отоплению с 17 сентября начнут подключать многоквартирные дома, оборудованные общими счетчиками и температурными датчиками. Для домов, которые такими счетчиками не оборудованы, отопительный сезон начнется исходя из погодных условий.

Вице-губернатор Василий Осипов попросил не делать различий между домами с приборами учета и без них, а запускать отопление сразу везде, особенно учитывая риски эпидемиологической ситуации.