0
16:12
Мотивацию профсоюзных активистов Псковской области повысят с помощью дополнительных вознаграждений
15:06
В Опочке открыли мемориальную доску врачу Алексею Поднебесному
13:46
17 сентября в Псковской области снова похолодает
13:27
В Пскове начинается отопительный сезон
12:37
Михаил Ведерников подчеркнул значимость Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия
12:29
Региональный совет по вопросам охраны памятников культурного наследия появился в Псковской области
12:03
Бесплатная экскурсия состоится в рамках исторического праздника «Воевода Шуйский»
Еще новости
Общество

Родителям сказали, куда жаловаться на питание детей

Родители школьников могут принять участие в мониторинге горячего питания учащихся школ и соответствия его требованиям Роспотребнадзора, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Высказать свое мнение можно будет с помощью анкет. Их распространят среди участников проекта «Родительская экспертиза», который действует на протяжении последних лет в рамках партпроекта «Крепкая семья» в городском отделении партии.  В этом году «Родительская экспертиза» расширила свою деятельность, охватив все муниципалитеты, таким образом, в анкетировании могут принять участие все желающие родители школьников Псковской области.

В анкетах родители смогут ответить на вопросы о качестве и организации питания в образовательных учреждениях. Помогут им в этом их дети, которые сталкиваются с этой темой каждый день. 

 «Поскольку доступ в школы для родителей ограничен в связи с мерами по коронавирусу, мы решили таким бесконтактным способом провести мониторинг горячего питания детей.  Все поступившие к нам анкеты будут обработаны, проанализированы,  информация по  выявленным замечаниям будет направлена в компетентные органы для проведения проверок и принятия соответствующих мер реагирования», - пояснил исполнительный секретарь городского отделения партии Дмитрий Яковлев. 

Присоединиться к мониторингу организации  горячего питания школьников можно двумя способами:

- заполнить анкету в онлайн-варианте;

- скачать и распечатать бланк из официального сообщества регионального отделения «Единой России» в соцсети «ВКонтакте», заполнить его, отсканировать и отправить по электронной почте 60mik19@mail.ru.

Жители Пскова также могут передать заполненные анкеты в городское отделение партии «Единая Россия» по адресу: Псков, улица Гоголя, 9.

Анкетирование продлится в течение недели.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Мотивацию профсоюзных активистов Псковской области повысят с помощью дополнительных вознаграждений
16 сентября 2020
Мотивацию профсоюзных активистов Псковской области повысят с помощью дополнительных вознаграждений
В Опочке открыли мемориальную доску врачу Алексею Поднебесному
16 сентября 2020
В Опочке открыли мемориальную доску врачу Алексею Поднебесному
17 сентября в Псковской области снова похолодает
16 сентября 2020
17 сентября в Псковской области снова похолодает
В Пскове начинается отопительный сезон
16 сентября 2020
В Пскове начинается отопительный сезон
Михаил Ведерников подчеркнул значимость Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия
16 сентября 2020
Михаил Ведерников подчеркнул значимость Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия
Региональный совет по вопросам охраны памятников культурного наследия появился в Псковской области
16 сентября 2020
Региональный совет по вопросам охраны памятников культурного наследия появился в Псковской области
Бесплатная экскурсия состоится в рамках исторического праздника «Воевода Шуйский»
16 сентября 2020
Бесплатная экскурсия состоится в рамках исторического праздника «Воевода Шуйский»
Псковская молодежь очистила дворы от печатной предвыборной агитации
16 сентября 2020
Псковская молодежь очистила дворы от печатной предвыборной агитации

Идет загрузка...