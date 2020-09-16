Родителям сказали, куда жаловаться на питание детей

13:43, 16 сентября 2020, ПАИ

Родители школьников могут принять участие в мониторинге горячего питания учащихся школ и соответствия его требованиям Роспотребнадзора, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Высказать свое мнение можно будет с помощью анкет. Их распространят среди участников проекта «Родительская экспертиза», который действует на протяжении последних лет в рамках партпроекта «Крепкая семья» в городском отделении партии. В этом году «Родительская экспертиза» расширила свою деятельность, охватив все муниципалитеты, таким образом, в анкетировании могут принять участие все желающие родители школьников Псковской области.

В анкетах родители смогут ответить на вопросы о качестве и организации питания в образовательных учреждениях. Помогут им в этом их дети, которые сталкиваются с этой темой каждый день.

«Поскольку доступ в школы для родителей ограничен в связи с мерами по коронавирусу, мы решили таким бесконтактным способом провести мониторинг горячего питания детей. Все поступившие к нам анкеты будут обработаны, проанализированы, информация по выявленным замечаниям будет направлена в компетентные органы для проведения проверок и принятия соответствующих мер реагирования», - пояснил исполнительный секретарь городского отделения партии Дмитрий Яковлев.

Присоединиться к мониторингу организации горячего питания школьников можно двумя способами:

- заполнить анкету в онлайн-варианте;

- скачать и распечатать бланк из официального сообщества регионального отделения «Единой России» в соцсети «ВКонтакте», заполнить его, отсканировать и отправить по электронной почте 60mik19@mail.ru.

Жители Пскова также могут передать заполненные анкеты в городское отделение партии «Единая Россия» по адресу: Псков, улица Гоголя, 9.

Анкетирование продлится в течение недели.