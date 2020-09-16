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Общество

В Опочке открыли мемориальную доску врачу Алексею Поднебесному

Фото: газета "Красный маяк"

В среду, 16 сентября, в Опочке открыли мемориальную доску врачу-реаниматологу Опочецкой межрайонной больницы Алексею Поднебесному, сражавшемуся за жизни пациентов с COVID-19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Красный маяк».

«Оказывается герои живут среди нас, они никуда не делись, они готовы в нужное время в нужном месте встать на защиту своей профессии, своих граждан, своего дела. Подвиг в мирное время, профессиональный подвиг, человек сознательно выполнял свою работу», – заявила на открытии первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

Указом губернатора Псковской области за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении врачебного долга, Алексей Поднебесный  посмертно награжден медалью «За заслуги перед Псковской областью».

По словам главы Опочекого района, благодаря Алексею Поднебесному за период коронавирусной инфекции из Опочецкой межрайонной больницы никто не дрогнул и не уволился. 

Врач Алексей Поднебесный приехал из опочецкой больницы для работы в Псковском COVID-центре. 13 мая стало известно, что он заразился коронавирусом и находится в тяжёлом состоянии. Врач умер 3 июня.

  • Открытие мемориальной доски Алексею Поднебесному
    Фото: ПАИ
  • Открытие мемориальной доски Алексею Поднебесному
    Фото: ПАИ
  • Открытие мемориальной доски Алексею Поднебесному
    Фото: ПАИ
  • Открытие мемориальной доски Алексею Поднебесному
    Фото: ПАИ
  • Открытие мемориальной доски Алексею Поднебесному
    Фото: ПАИ
  • Открытие мемориальной доски Алексею Поднебесному
    Фото: ПАИ
  • Открытие мемориальной доски Алексею Поднебесному
    Фото: ПАИ
  • Открытие мемориальной доски Алексею Поднебесному
    Фото: ПАИ
  • Открытие мемориальной доски Алексею Поднебесному
    Фото: ПАИ
  • Открытие мемориальной доски Алексею Поднебесному
    Фото: ПАИ

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