Программа развития теплоснабжения выполняется в Новоржевском районе с отставанием

15:44, 16 сентября 2020, ПАИ

Новоржевский район назван в числе отстающих муниципалитетов в Псковской области по выполнению программы комплексного развития теплоснабжения. Об этом заявил заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов на заседании комиссии при администрации области по подготовке и прохождению отопительного периода в среду, 16 сентября.

Обсуждая на заседании вопрос «О разработке и утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», Василий Осипов подчеркнул, что муниципалитеты проделали большую работу, но пока поручение президента РФ полностью выполнить не удается.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов рассказал, что процент выполнения программ развития в регионе составляет 95%, три программы комплексного развития не завершены в Печорском районе. Грахов поручил главе сделать «последний рывок», чтобы закрыть этот вопрос.

Председатель комитета также отметил, что выполняемость программы по теплоснабжению в Псковской области составляет 96% — в Новоржевском и Печорском районе они не завершены.

«В ближайшее время районам нужно завершить работу, в октябре нужно отчитаться президенту по схемам. Времени не так много», - сказал Грахов.

Василий Осипов решил поинтересоваться причиной такой ситуации у главы Новоржевского района Софьи Пугачевой, но она не смогла присутствовать на ВКС из-за болезни. Осипов поручил главам отстающих муниципалитетов до конца этой недели предоставить отчеты и сроки завершения работ. Он подчеркнул, что сроки завершения не должны выходить за 1 октября.