Ремонт на Рокоссовского, горячее питание и борьба с COVID-19: бюджет Пскова увеличился на 137,5 млн рублей

15:51, 16 сентября 2020, ПАИ

Вопрос о внесении изменений в бюджет Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов рассмотрели члены комитета по стратегическому планированию.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, доходы бюджета города на 2020 год увеличиваются на сумму 137 млн 596 тысяч рублей за счет безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов.

По поручению правительства порядка 35 млн 612 тысяч рублей выделено общеобразовательным учреждениям города на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1- 4 классов.

На ремонт улицы Рокоссовского - 32 млн 51 тыс. рублей, 65 млн 285 тыс. рублей выделено на ремонт улицы Инженерной (от улицы Алтаева до улицы Труда), площади Героев-десантников, улицы Ижорского Батальона (от улицы Леона Поземского до улицы Чудской), улицы Кузнецкой (от площади Победы до площади Героев-десантников).

Помимо этого, 1 млн 103 тыс. рублей пойдет на приобретение оборудования для детских игровых площадок по предложениям многодетных семей, имеющих 10 и более детей в возрасте до 18 лет. В Центр профилактики дорожно-транспортного травматизма направят 1 млн рублей на приобретение оборудования для детских площадок.

Глава города Елена Полонская предложила передвинуть нереализованные средства бюджета в размере 500 тыс. рублей на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции в учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации Пскова.

Объем финансирования на 2021 год увеличится на 40 млн рублей. Средства предусмотрены на проведение капитального ремонта моста через реку Милевку в створе улицы Гремячей. Финансирование на 2022 год остается без изменений.

Вопрос о внесении изменений в бюджет Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов вынесен на очередную, 41-ю сессию единогласно, с учетом письма в адрес ПГД и перераспределения денежных средств.