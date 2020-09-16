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Общество

ВТБ пилотирует онлайн-рефинансирование ипотеки

ВТБ тестирует новый формат сделок дистанционного рефинансирования ипотеки, который в перспективе позволит отказаться от посещения офиса банка.

Заявку на рефинансирование клиент может направить онлайн через сайт. На сделке заемщик получит электронную подпись, которой удаленно подпишет документы, после чего сотрудник ВТБ сам направит их на регистрацию. Пока клиентам потребуется один раз посетить офис банка, но в перспективе сделка будет оформляться полностью дистанционно.

Пилот проходит в 11 регионах России – Санкт-Петербурге, Республиках Чувашия, Карелия, Саха (Якутия), в Пермском, Красноярском и Алтайском краях, Костромской, Новосибирской, Самарской, Архангельской областях. На данный момент свой платеж по ипотеке таким образом снизили более 200 клиентов.

«Многие заемщики хотят улучшить условия по ипотеке, снижая размер ежемесячных платежей, но опасаются сложной процедуры рефинансирования. ВТБ создает 100% цифровой клиентский путь для всех ипотечных продуктов. В этот раз мы пилотируем максимально быстрое и простое рефинансирование. Пока для этого нужен один визит в банк, в перспективе весь процесс будет дистанционным. Сейчас мы тестируем сервис в ряде регионов, но уже до конца года планируем запустить его по всей стране. Это позволит клиентам перевести ипотеку в наш банк и намного проще снижать свои платежи по ней», – комментирует Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент ВТБ.

В ВТБ рефинансирование ипотеки другого банка, выданной на покупку готового или строящегося жилья, можно оформить по ставке 7,4% семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок. В рамках государственной поддержки семей с детьми заемщикам доступно рефинансирование под 5%. Для клиентов, получающих зарплату в ВТБ, ставка составит 8%, для заемщиков других банков – 8,2%.

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