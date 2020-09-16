0
15:20
Сотрудники ФСБ задержали личный состав подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД
14:50
ФОТОФАКТ: Пожарные приехали к гуманитарному лицею Пскова
13:16
Пьяный водитель учинил ДТП с пострадавшими и сбежал
10:43
74-летняя женщина пропала в Великолукском районе
10:38
Дачный дом сгорел в Плюсском районе
09:46
Псковская область вошла в число регионов с наибольшим приростом смертей в ДТП
09:24
10-летняя девочка погибла при пожаре в Псковском районе
Еще новости
Происшествия

В УМВД прокомментировали информацию о задержании сотрудников Великолукского РОВД

«Информация, распространяемая в сети Интернет о задержании всего личного состава подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Великолукский», не соответствует действительности», - пишет телеграм-канал «Псковская сводка» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области.

«В настоящее время сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального УМВД совместно с УФСБ России по Псковской области проводятся мероприятия по факту возможного превышения должностных полномочий руководителем указанного подразделения», - отмечается в сообщении.

«Материалы будут переданы в Следственное управление СК по Псковской области для принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе УМВД

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Сотрудники ФСБ задержали личный состав подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД
16 сентября 2020
Сотрудники ФСБ задержали личный состав подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД
ФОТОФАКТ: Пожарные приехали к гуманитарному лицею Пскова
16 сентября 2020
ФОТОФАКТ: Пожарные приехали к гуманитарному лицею Пскова
Пьяный водитель учинил ДТП с пострадавшими и сбежал
16 сентября 2020
Пьяный водитель учинил ДТП с пострадавшими и сбежал
74-летняя женщина пропала в Великолукском районе
16 сентября 2020
74-летняя женщина пропала в Великолукском районе
Дачный дом сгорел в Плюсском районе
16 сентября 2020
Дачный дом сгорел в Плюсском районе
Псковская область вошла в число регионов с наибольшим приростом смертей в ДТП
16 сентября 2020
Псковская область вошла в число регионов с наибольшим приростом смертей в ДТП
10-летняя девочка погибла при пожаре в Псковском районе
16 сентября 2020
10-летняя девочка погибла при пожаре в Псковском районе
860 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
15 сентября 2020
860 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах

Идет загрузка...