В УМВД прокомментировали информацию о задержании сотрудников Великолукского РОВД

16:11, 16 сентября 2020, ПАИ

«Информация, распространяемая в сети Интернет о задержании всего личного состава подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Великолукский», не соответствует действительности», - пишет телеграм-канал «Псковская сводка» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области.

«В настоящее время сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального УМВД совместно с УФСБ России по Псковской области проводятся мероприятия по факту возможного превышения должностных полномочий руководителем указанного подразделения», - отмечается в сообщении.

«Материалы будут переданы в Следственное управление СК по Псковской области для принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе УМВД