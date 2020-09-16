Смотровую площадку предлагает открыть псковичка на старой водонапорной башне

16:39, 16 сентября 2020, ПАИ

Новую смотровую площадку на водонапорной башне шпагатной фабрики в Пскове (сейчас на объекте идёт реконструкция и приспособление под туристический объект) предлагает организовать 3D-визуализатор Дарья Калугина. Об этом пишет «Комсомольская правда - Псков».

«Самое сердце города - старая водонапорная башня с видом на Троицкий собор! На мой взгляд, прекрасное место в шаговой доступности от центра», - написала Дарья в своем Instagaram.

Для того чтобы понять, какой вид откроется с предполагаемой площадки, псковичка даже летала на параплане.

Дарья пока не обращалась в специализированные организации с просьбой помочь в реализации проекта. Сперва она хотела заручиться поддержкой в социальных сетях: «Я искренне верю в силу социальной сетей. Поддержите, пожалуйста, идею» , - обратилась она к подписчикам.

«Идея нуждается в доработке», - рассказала девушка и отметила, что для подъема на башню необходим лифт или лестница. Она не берётся за проектирование таких конструкций, так как, по ее словам, этим должны заниматься профессионалы.

Подписчики идею единодушно поддержали: «Давно пора смотровую сделать, такой объект пропадает».