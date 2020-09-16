Улицу Индустриальную закроют в Пскове 19 сентября
19 сентября с 8:00 до 23:00 закрывается движение транспорта по улице Индустриальной в районе виадука, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
Движение для автомобилистов закрывается в рамках работ по реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной.
В качестве объездов псковичам предлагают использовать объездную дорогу, улицы Литейную и Новаторов.
Жителям Пскова также рекомендуют заранее выбирать пути объезда, обращать особое внимание на схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.