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Общество

Улицу Индустриальную закроют в Пскове 19 сентября

19 сентября с 8:00 до 23:00 закрывается движение транспорта по улице Индустриальной в районе виадука, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Движение для автомобилистов закрывается в рамках работ по реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной.

В качестве объездов псковичам предлагают использовать объездную дорогу, улицы Литейную и Новаторов.

Жителям Пскова также рекомендуют заранее выбирать пути объезда, обращать особое внимание на схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

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